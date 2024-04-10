Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ramazan Bayramı için mesaj yayımladı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Bu mübarek günün, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere zulme uğrayan tüm mazlum ve mağdurlar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Fidan'ın mesajı şöyle:

"Milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Bu mübarek günün, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere zulme uğrayan tüm mazlum ve mağdurlar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."