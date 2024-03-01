Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarıyla dernek üyeleriyle buluştu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ile Siirt ve Kars derneklerinin üyeleriyle bir araya geldi. Bakırhan, yöre derneklerini halkın taleplerinin karşılık bulması noktasında aktif katılımcı haline getirdiklerini belirtti ve İstanbul'un güvenli bir yer olmasını, çocukların gelecek kaygısı yaşamamasını istediklerini vurguladı. Ayrıca, 31 Mart seçimleri için çıkardıkları adaylara işaret ederek, İstanbul'da adaylarını çıkaracaklarını ve helal oylarla onlarca belediye alacaklarını söyledi.