Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şehit İstihkam Astsubayı için başsağlığı diledi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şehit İstihkam Astsubayı için başsağlığı diledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay için başsağlığı diledi. Fidan, Talay'ın Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olmasına ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

12.07.2024 21:04
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay için başsağlığı diledi.

Bakan Fidan, Talay'ın Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olmasına ilişkin X sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Fidan, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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