Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağını belirtti - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağını belirtti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağını belirtti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'in başkenti Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye ile Çin'in uluslararası ilişkilerde benzer görüşe sahip olduğunu ve daha adil bir uluslararası sistem savunduğunu belirtti. Fidan, iyi ilişkilerin bölgesel ve küresel barışın, refah ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Ayrıca, Çin'in Filistin konusundaki duyarlılığını memnuniyetle karşıladığını ve iki devletli çözümü desteklediğini ifade etti. Fidan, Kaşgar ve Urumçi'nin Çin ile Türk dünyası ve İslam dünyası arasında bir köprü rolü oynadığını belirtti ve bu coğrafyaların tarihi ve kültürel zenginliğine tanıklık etmekten memnuniyet duyacağını söyledi.

04.06.2024 10:51
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası ilişkilerin pek çok alanında Türkiye ile Çin'in örtüşen görüşe sahip olduğunu ve her iki ülkenin de uluslararası sistemde daha adil bir anlayışın hakim olmasını savunduğunu belirterek, "Türkiye ile Çin arasında sürdürülecek iyi ilişkiler, bölgesel ve küresel barışın, refah ve istikrarın sağlanmasına da katkı sağlayacaktır." dedi.

Fidan, Çin'in başkenti Pekin'de, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Uluslararası ilişkilerin pek çok alanında Türkiye ile Çin'in örtüşen görüşe sahip olduğunu belirten Fidan, her iki ülkenin de uluslararası sistemde daha adil bir anlayışın hakim olmasını savunduğunu kaydetti.

Fidan, "Türkiye ile Çin arasında sürdürülecek iyi ilişkiler, bölgesel ve küresel barışın, refah ve istikrarın sağlanmasına da katkı sağlayacaktır. Asya Pasifik'teki gelişmeleri ve jeopolitik yansımalarını da yakından takip ediyoruz. Asya Pasifik'teki sınamaların etkin çok taraflılık, yapıcı diyalog çabaları ve ortak önceliklere dayanan işbirliğini gerektirdiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Çin'in Filistin konusundaki duyarlılığının son derece memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Fidan, Çin'in Filistinlerle dayanışma içinde olmasını ve iki devletli çözümü güçlü bir şekilde desteklemesini takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Fidan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Filistin'de çözüm için geniş kapsamlı, yetkin ve etkili bir uluslararası barış konferansı için çağrıda bulunmasının son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

Kaşgar ve Urumçi'nin Çin'in kültürel zenginliğine katkıda bulunan iki kadim Türk İslam şehri olduğunu hatırlatan Fidan, şunları kaydetti:

"Bu şehirler Çin'le Türk dünyası arasında ve Çin'le İslam dünyası arasında aynı zamanda bir köprü rolü de oynamakta. Tarihi dostluğumuzun ve komşuluğumuzun sembolleridir. Toplumların ve halkların birlikteliği güçlü devletlerin en büyük zenginliğidir. Bu coğrafyaların tarihi ve kültürel zenginliğine tanıklık etmekten büyük memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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