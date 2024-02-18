Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğunda STK temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğunda STK temsilcileriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye\'nin Münih Başkonsolosluğunda STK temsilcileriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'dan ayrılmadan önce Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğunda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle görüştü. Münih'te yerleşik STK'lerden yaklaşık 60 temsilci toplantıya katıldı.

18.02.2024 22:23
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğunda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Almanya'dan ayrılmadan önce Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğunda STK temsilcileriyle görüştüğü belirtildi.

Paylaşımda, Münih'te yerleşik STK'lerden yaklaşık 60 temsilcinin toplantıya katıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Türkiye, Almanya, Münih, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

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