Dışişleri Bakanlığı BM'nin 81. kuruluş yıl dönümünü destek mesajıyla kutladı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletlerin (BM) 81. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak "İnsanlığın barış, güvenlik, kalkınma ve insan haklarını güçlendirme yönündeki ortak arzusunun tezahürü olan BM'yi destekliyor; daha adil, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin mümkün olduğu inancıyla BM içindeki çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." mesajını verdi.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından BM'nin 81. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "BM'nin 81. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun! İnsanlığın barış, güvenlik, kalkınma ve insan haklarını güçlendirme yönündeki ortak arzusunun tezahürü olan BM'yi destekliyor; daha adil, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin mümkün olduğu inancıyla BM içindeki çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.