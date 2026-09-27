Dışişleri Bakanlığı, Fidan\'ın BM 81. Genel Kurul Başkanı Rahman ile görüşmesini duyurdu

Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın BM 81. Genel Kurul Başkanı Rahman ile görüşmesini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman ile New York'ta görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı, söz konusu görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
(ANKARA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman ile New York'ta bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı, görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakanlığın paylaşımında, "Bakanımız Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman ile New York'ta bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA
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