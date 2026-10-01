Dışişleri Bakanlığı’ndan Husilerin, Suudi Arabistan’daki saldırısına kınama - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Husilerin, Suudi Arabistan’daki saldırısına kınama

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Dışişleri Bakanlığı’ndan Husilerin, Suudi Arabistan’daki saldırısına kınama
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Dışişleri Bakanlığı, Yemen’deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’ın Medine-i Münevvere kentinde Mescid-i Nebevi’ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınadı. Açıklamada, Suudi Arabistan’ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden, İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef alan saldırıların derhal ve koşulsuz olarak son bulması çağrısı yapıldı. Bakanlık ayrıca bölgede gerilimi artıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan’ın Medine-i Münevvere kentindeki Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını kınadı.

“İSLAM DÜNYASININ MUKADDES DEĞERLERİNİ HEDEF ALAN SALDIRILAR DERHAL SON BULMALIDIR”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Husilerin, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevî'ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden, İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef alan provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır.

Suudi Arabistan'a olan güçlü desteğin yinelendiğin de belirtildiği açıklamada, “Bölgede gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguluyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Husilerin, Suudi Arabistan’daki saldırısına kınama

NE OLDU?

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Medine-i Münevvere yakınlarında elektrik altyapısına yönelik İHA saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Koalisyon güçleri sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada saldırıyı "korkak bir terör eylemi" olarak nitelendirerek, olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda elde edilen delillerin saldırının Husiler tarafından gerçekleştirildiğine işaret ettiğini söyledi.

Saldırı sonucunda trafonun devre dışı kaldığını belirten El-Maliki, bununla birlikte bölgedeki elektrik şebekesinde herhangi bir kesinti yaşanmadığını ifade etti. Sözcü, söz konusu trafonun Mescid-i Nebevi'ye elektrik sağlayan altyapının bir parçası olduğunu kaydetti.

Husileri sivil altyapıyı kasıtlı olarak hedef almakla suçlayan El-Maliki, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere kutsal şehirlerine yönelik saldırılarla Müslümanların kışkırtılmaya çalışıldığını söyledi.

El-Maliki, koalisyon güçlerinin Husi saldırılarını caydırmak ve Mekke ile Medine'deki kutsal mekanların yanı sıra ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini belirtti.

Husilerden ise olaya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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