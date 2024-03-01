Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazzelilere yönelik katliama son vermesi gerekiyor

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır"
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Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir fabrikaya ait iş makinesinin motor bölümünde sıkışan porsuk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Porsuk tedavi edildikten sonra doğaya salındı.
Muş'un Kıyıbaşı köyünde besicilik yapan Mehmet Aydoğdu'ya ait 80 küçükbaş hayvanın bilinmeyen bir sebepten dolayı telef olduğu bildirildi. Telef olan hayvanların yavruları ise köylülerin topladığı süt ile besleniyor. Olayın ardından Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı ve önlemler alınması için çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya Diplomasi Forumu'nda liderler panelinde uluslararası sisteme azalan güven nedeniyle kutuplaşan dünya için diyalog ve diplomasinin önemi vurgulandı. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un katıldığı panelde, liderler diyalogun önemini vurgulayarak, krizlerin aşılmasında diplomasinin rolünü tartıştılar.
CHP'nin 1 Mart tezkeresinin TBMM'de reddedilmesinin ekonomik, sosyal ve siyasal sonuçlarının araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşülmesi için TBMM Genel Kurulu'na verdiği grup önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.
Bosna Hersek Devlet Başkanı ve Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılması konusunda iyimser olduğunu belirtti. Komsic, Bosna Hersek'in AB'ye katılım müzakerelerinin başlaması konusunda umutlu olduğunu ve AB ile müzakerelerin başlaması kararının olumlu olmasını sağlayacak bir anlaşmaya varılacağını düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, Bosna Hersek'in Avrupa'ya ait olduğunu ve AB ve NATO üyeliklerinin bu aidiyetin bir parçası olduğunu vurguladı. Bosna Hersek Devlet Başkanı Komsic'in yanı sıra diğer üyeler de AB ve NATO üyeliği konusunda olumlu bir yaklaşım sergiledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu'nun Hanönü ve Taşköprü ilçelerinde AK Parti seçim ofislerinin açılış törenlerine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Konuşmasında, Türkiye'de demokrasinin standartlarını yükselttiklerini ve bundan sonra da yine demokrasinin standardını yükseltmeye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, ekonomik toparlanma ve vatandaşların refahının artması için çalıştıklarını vurguladı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşayan Yılmaz Kanat, evinin önünde koşan karaca yavrusuna köpeklerin saldırdığını fark ederek onu kurtardı. Karaca yavrusu, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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