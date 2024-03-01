Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazzelilere yönelik katliama son vermesi gerekiyor - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazzelilere yönelik katliama son vermesi gerekiyor

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır"

01.03.2024 20:51
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Dışişleri Bakanlığı: "İsrail hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır"

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazzelilere yönelik katliama son vermesi gerekiyor - Son Dakika

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