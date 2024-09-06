Dışişleri Bakanlığı'ndan Cinayet Tepkisi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Cinayet Tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetini suçlayarak, uluslararası mahkemeler önünde hesap vermeleri gerektiğini belirtti.

06.09.2024 18:49
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Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlık, Batı Şeria'da öldürülen Türk vatandaşı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Batı Şeria'nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızın işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü derin üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.

Hayatını kaybeden Türk vatandaşına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediğinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz. İsrail, Filistinlilerin yardımına koşan ve soykırıma karşı barışçıl mücadele veren herkesi yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şiddet politikası sonuç vermeyecektir. İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir."

Kaynak: AA

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