Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosunun Filistin Devleti'nin kurulmasını reddeden kararını kınadı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosunun Filistin Devleti'nin kurulmasını reddeden kararını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosunun Filistin Devleti\'nin kurulmasını reddeden kararını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosunun Filistin Devleti'nin kurulmasını reddeden bir kararın kabul edilmesini kınayarak, bu kararın hükümsüz olduğunu ve İsrail'in uluslararası hukuku hiçe saydığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

18.07.2024 16:48
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Parlamentosunda Filistin Devleti'nin kurulmasını reddeden bir kararın kabul edilmesi, İsrail'in uluslararası hukuk ve anlaşmaları hiçe saydığının diğer bir göstergesidir. İsrail Parlamentosunun bu kararı hükümsüzdür" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın ile İsrail Parlamentosu'nda Filistin Devleti'nin kurulmasını reddeden bir kararın kabul edilmesine tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği provokasyonu kınıyoruz. İsrail, bölgedeki gerginliği daha da artıracak bu tip eylemlere son vermelidir.

Bu baskınla birlikte, İsrail Parlamentosunda Filistin Devleti'nin kurulmasını reddeden bir kararın kabul edilmesi, İsrail'in uluslararası hukuk ve anlaşmaları hiçe saydığının diğer bir göstergesidir. İsrail Parlamentosunun bu kararı hükümsüzdür. 1967 sınırlarında, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulması uluslararası hukukun bir gereğidir."

Kaynak: ANKA

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