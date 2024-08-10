Dışişleri Bakanlığı'ndan Brezilya'daki Uçak Kazası İçin Taziye Mesajı

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde 61 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının düşmesi ve uçakta bulunan herkesin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde gerçekleşen uçak kazasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "61 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Brezilya halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sao Paulo'da dün öğleden sonra, 61 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı, bir yerleşim bölgesine düşmüş ve uçaktaki herkes hayatını kaybetmişti. Havayolu şirketi Voepass'ın yaptığı açıklamada, "Şirket, 2283 numaralı uçuşta bulunan 61 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini üzülerek bildirir" ifadelerine yer verilmişti. Veopass, uçakta 57 yolcu ve dört mürettebatın bulunduğunu bildirdi.