Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze İmar Planına Destek

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, dün Kahire'de düzenlenen Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde, Gazze'nin yeniden imarına yönelik bir plan kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde Gazze'nin yeniden imarına yönelik kabul edilen plana ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Kahire'de dün (4 Mart) düzenlenen Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde, Gazze'nin yeniden imarına yönelik bir plan kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Kalıcı ateşkesin sağlanması, Gazze'nin yeniden imarının başlaması ve Filistinlilerin kendi topraklarında huzur içinde yaşamasını hedefleyen girişimleri desteklemeyi sürdüreceğiz."