Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'a başsağlığı

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Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan'a sel felaketinde yaşamını yitirenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kırgızistan'ın Oş Bölgesi'ne bağlı Nookat şehrinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yaşanan can kayıplarından ve 1000'i aşkın kişinin tahliye edilmek zorunda kalınmasından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Kırgızistan halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Türkiye, felaketin yol açtığı yaraların sarılmasını teminen her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadelerine yer verildi.