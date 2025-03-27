Dışişleri Bakanlığı'ndan Kore'ye Taziye

(ANKARA)- Dışişleri Bakanlığı tarafından Kore Cumhuriyeti'nde meydana gelen orman yangınları hakkında yapılan açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Kore Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi ana sayfasında yapılan açıklamada,"Kore Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz haftadan beri devam etmekte olan orman yangınları sonucunda meydana gelen can kayıpları, yaralanmalar ve tahribattan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Kore Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.