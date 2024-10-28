Dışişleri Bakanlığı'ndan Özbekistan Seçim Mesajı

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Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'da dün düzenlenen Ali Meclis seçimlerinin huzur içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'den gözlemcilerin de katıldığı seçimin sonuçlarının Özbekistan için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Paylaşımda, "Özbekistan'da 27 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen Ali Meclis seçimlerinin huzur içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesine yer verildi.