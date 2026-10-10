Dışişleri Bakanlığı Panama depremi için geçmiş olsun diledi, Türk vatandaşı etkilenmedi

Dışişleri Bakanlığı, Panama'da dün meydana gelen depremin yol açtığı zarardan derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Bakanlık, Panama'da meydana gelen depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Panama'da dün meydana gelen depremin yol açtığı zarardan derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Panama halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, bu zor dönemde Panama ile dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mevcut bilgilere göre, depremden etkilenen Türk vatandaşının bulunmadığı belirtilen açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.