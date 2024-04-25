Dışişleri Bakanlığı, Şili Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan kararını reddetti - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, Şili Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan kararını reddetti

Dışişleri Bakanlığı, Şili Temsilciler Meclisi\'nin 1915 olaylarını \'soykırım\' olarak tanıyan kararını reddetti

Dışişleri Bakanlığı, Şili Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan kararın geçersiz olduğunu açıkladı. Bakanlık, parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmadığını belirterek, bu kararın 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine aykırı olduğunu vurguladı.

25.04.2024 14:13
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, "Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar yok hükmündedir. Parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Şili Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karara tepki gösterdi. Bakanlık'tan bugün yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün (24 Nisan) kabul edilen ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar yok hükmündedir. Parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmamaktadır. Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından hükme bağlanabileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine de aykırıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı, Şili Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan kararını reddetti - Son Dakika

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