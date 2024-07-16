Dışişleri Bakanlığı, Umman'da Camiye Düzenlenen Saldırıya Üzüntüsünü Bildirdi

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Dışişleri Bakanlığı, Umman'ın başkenti Muskat'ta bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybetmesinden ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Bakanlık, Umman'da bir camiye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

"Umman'ın başkenti Muskat'ta bugün bir camiye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybetmesinden ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, acılı ailelere ve Umman halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilendi.