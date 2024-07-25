Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Mutabakatı Memnuniyetle Karşılıyor - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Mutabakatı Memnuniyetle Karşılıyor

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de hükümet ile Husiler arasında ekonomik gerilimin azaltılması amacıyla varılan mutabakata ilişkin memnuniyetini dile getirdi. Bakanlık, mutabakatın Yemen'deki siyasi çözüm için bir adım olmasını umut ettiğini belirtti ve Yemenli tarafların ülkenin barış ve istikrarına odaklanmasını beklediğini vurguladı. Türkiye'nin Yemen'in toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini desteklemeye devam edeceği ifade edildi.

25.07.2024 20:00
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, " Yemen'de taraflar arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik bazı hususlarda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de hükümet ile Husiler arasında ekonomik gerilimin azaltılması amacıyla varılan mutabakata ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Yemen'de, taraflar arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik bazı hususlarda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Varılan mutabakatın, Yemen'deki ihtilafa yerleşik parametreler temelinde kapsamlı bir siyasi çözüm bulunmasının yolunu açmasını temenni ediyoruz. Yemenli tarafların, yapıcı diyalog yoluyla ülkenin barış ve istikrarına odaklanmalarını bekliyoruz. Türkiye, Yemen'in toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini desteklemeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA

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