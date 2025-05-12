Dışişleri'nden Ekvador'a Taziye

Dışişleri Bakanlığı, Ekvador'un Orellana eyaletinde gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ekvador'un Orellana eyaletinde düzenlenen ve 11 askerin hayatını kaybettiği saldırının kınandığı belirtilerek, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Ekvador halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.