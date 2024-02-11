DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yeniden başkanlığa seçildi - Son Dakika
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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yeniden başkanlığa seçildi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Pendik'teki genel kurulda yapılan oylama sonucunda bir kez daha genel başkanlığa seçildi. Çerkezoğlu, teşekkür konuşmasında DİSK'in çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ve sendikal haklar için mücadele edeceklerini belirtti.

11.02.2024 14:33  Güncelleme: 14:33
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, genel kurulda bir kez daha başkanlığa seçildi. Çerkezoğlu, seçim sonucunun açıklanmasının ardında yaptığı konuşmada "Ürettiğimiz değerden hakça payımızı aldığımız, gelirde adalet, vergide adaletin olduğu, sendikal haklarımız için grev hakkımız için toplu sözleşme hakkımız için yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Pendik'teki bir otelde düzenlenen DİSK 17. Genel Kurulu'nun üçüncü gününde genel başkanlık seçimi için oylama yapıldı. Saat 10.00'da başlayan oylamada, 300 delegeden 244'ünün oyunu alan Çerkezoğlu, bir kez daha genel başkanlığa seçildi.

KONUŞMASINDA GELİR VE VERGİDE ADALET VURGUSU

Seçim sonrasında tebrikleri kabul eden Arzu Çerkezoğlu, burada yaptığı konuşmada, genel kurulun ve genel başkanlık seçiminin gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve seçime katılan delegelere teşekkür etti. Çerkezoğlu, genel kurulun ardından aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, " Türkiye'nin dört bir yanında, doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, bütün iş kollarında DİSK'le buluşmayı bekleyen tüm kardeşlerimizle DİSK'i buluşturmak üzere yürüyoruz. Ürettiğimiz değerden hakça payımızı aldığımız, gelirde adalet, vergide adaletin olduğu, sendikal haklarımız için grev hakkımız için toplu sözleşme hakkımız için yürüyoruz." diye konuştu.

Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreterliği görevini yürüten ve gelecek dönemde yönetimden ayrılacak Adnan Serdaroğlu'na plaket takdim etti. DİSK'in 17. Genel Kurulu, genel başkan ve yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesiyle sona erdi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yeniden başkanlığa seçildi
Kaynak: AA

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Arzu Çerkezoğlu, Pendik, Politika, Güncel, Son Dakika

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