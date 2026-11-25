(ANKARA) - DİSK'li kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptıkları açıklamada, kadın cinayetlerine, cezasızlığa ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine tepki göstererek ILO'nun 190 sayılı Sözleşmesi'nin onaylanması, kadınlara yönelik bütçenin artırılması ve eşit, güvenceli çalışma koşullarının sağlanması çağrısında bulundu.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) üye kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Kadınlar, "Eşit, özgür, şiddetsiz bir yaşam için faize değil, kadınlara bütçe" yazılı pankart açarken, "Eşit işe eşit ücret" ve "ILO 190 sayılı Sözleşme onaylansın" yazılı dövizler taşıdı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 25 Kasım'ın kadınların eşit, özgür ve şiddetsiz yaşam talebini yükselttiği bir mücadele günü olduğunu belirtti.

Çerkezoğlu, 2026'nın ilk 10 ayında en az 245 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü, 273 kadının ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdiğini belirterek, "Devletin koruması altındaki bir kadının öldürülebildiği yerde sorun bireysel değil, yapısaldır. Hayatını kaybeden her bir kız kardeşimizi burada bir kez daha anıyor, failleri cezasızlıkla koruyan düzene karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi ilan ediyoruz" dedi.

Arzu Çerkezoğlu, kadına yönelik şiddetin temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu vurgulayarak, kadınları eve hapseden ve eşitlik taleplerini tehdit olarak gören siyasi tercihlerin erkek şiddetini ve cezasızlığı güçlendirdiğini ifade etti.

Çerkezoğlu, 2027 bütçesinde "Kadının Güçlenmesi" programına toplam bütçenin yalnızca on binde 4'ünün ayrıldığını, faize bu miktarın 359 katı, ailenin korunması programına ise yaklaşık 3 katı kaynak aktarıldığını belirterek, kadın sığınmaevleri ve ŞÖNİM'lerin yetersiz bütçe nedeniyle işlevlerini yerine getiremediğini savundu.

DİSK Başkanı Çerkezoğlu, kadınların istihdamda eşitsizlik, düşük ücret ve güvencesiz çalışma koşullarıyla karşı karşıya olduğunu, 5,5 milyon kadının ev işleri nedeniyle işgücüne katılamadığını belirterek, bakım hizmetlerinin kamusal sorumluluk haline getirilmesini, ILO'nun 190 sayılı sözleşmesinin onaylanmasını ve kadınların eşit ücret, iş güvencesi ve şiddetsiz çalışma ortamına kavuşması için sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesini istedi.

DİSK'Lİ KADINLARIN TALEPLERİ...

Arzu Çerkezoğlu, taleplerini şöyle sıraladı:

"ILO'nun 190 sayılı şiddet ve taciz sözleşmesi derhal onaylansın. İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülsün, 6284 sayılı Kanun eksiksiz uygulansın. Kadın cinayetlerini ve erkek şiddetini önleyecek caydırıcı cezalar uygulansın; iyi hal ve tahrik indirimleriyle cezasızlığa son verilsin. Bütçe toplumsal cinsiyete duyarlı hazırlansın; kaynak kadının eşitliğine ayrılsın. Her ilçede ŞÖNİM ve yeterli kapasitede kadın konukevi açılsın. Her mahallede kamusal ve ücretsiz kreş ve bakım merkezleri kurulsun. Kadınlar güvencesiz, esnek çalışmaya itilmesin; nafaka hakkı korunsun. Eşdeğer işe eşit ücret yasada güvenceye alınsın, etkin biçimde denetlensin. Ev işçileri İş Kanunu kapsamına alınsın, ILO'nun 189 sayılı Sözleşmesi onaylansın."

"TUT ELİMDEN, ÖRGÜTLEN"

Çerkezoğlu, "Fabrikada, belediyede, hastanede, mağazada, tarlada, evlerde bakım işinde çalışan bütün işçi kızkardeşlerimize sesleniyoruz: Tut elimden, örgütlen. Eşitsizliği büyüten bütçeye, kadını eve kapatan politikalara ve cezasızlığa karşı işyerlerinde, alanlarda ve sokaklarda mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Çerkezoğlu'nun açıklamasının ardından İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Ester Lynch'in DİSK'li kadınlara gönderdiği dayanışma mesajını okudu.