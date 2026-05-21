CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Disk: "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir"

(ANKARA) - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin karara tepki göstererek, halk iradesine ve seçme-seçilme hakkına sahip çıkılması çağrısında bulundu.

DİSK'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Halkın seçtiklerini hapse atarak, belediyelere ve en sonunda rakip siyasi partilere kayyum atayarak iktidarlarını sürdürmeye çalışanlar bilsinler ki halktan büyük bir güç yoktur. Başta işçi sınıfı olmak üzere tüm yurttaşlarımıza düşen görev, 'içinde bulunduğumuz vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeden' elimizde kalan son demokratik haklarımıza, seçme ve seçilme hakkımıza sonuna kadar sahip çıkmaktır."