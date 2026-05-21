DİSK'ten Emeklilere Yılda Dört İkramiye Talebi

(ANKARA) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bayram ikramiyelerinin en az asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini vurgulayarak, "Bütün emeklilere yılda dört kez kendi ücreti kadar ikramiye verilmelidir. Düşen emekli aylıkları ve emekli yoksulluğu karşısında bir yama olarak gündeme getirilen bu emekli bayram ikramiyesi de eriyip gitmiştir, pula dönmüştür. 4 bin lira emekli ikramiyesini kabul etmiyoruz" dedi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya, Devrimci Emekliler Sendikası Genel Başkanı Cengiz Yavuz ve CHP Samsun Milletvekili Murat Çan katıldı.

Emeklilerin yaşadığı hak kayıplarına dikkat çeken Çerkezoğlu, tüm emeklilere sendikalı olma çağrısında bulundu.

Çerkezoğlu, Türkiye'de hem emekli olmanın zorlaştığını hem de emekli olduktan sonra insanca yaşamanın imkansız hale geldiğini belirterek, "Yaklaşan bayram öncesinde yine Çalışma Bakanlığı'nın önündeyiz. Emeklilerin bayramı sefalet içinde geçirmesine isyan ediyoruz. Bayram ikramiyesinin bayram harçlığına dönüştürülmesini kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Emeklilerin sorunlarının iktidar tarafından görmezden gelindiğini ifade eden Çerkezoğlu, mevcut durumun bir kader olmadığını vurguladı. Çerkezoğlu, 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı yasa ile birlikte emeklilerin yaşam koşullarının kötüye gitmeye başladığını belirtti.

Ülkede bir yandan emekli olmanın zorlaştığını, yıllarca süren EYT mücadelesinin ardından bugün de bir günle emekliliği ötelenenlerin kademeli emeklilik ile staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının adalet taleplerinin devam ettiğini belirten Çerkezoğlu, hükümetin gerçek çözümler üretmek yerine sistemi "yamalarla" sürdürmeye çalıştığını ifade etti.

"ORTALAMA AYLIK İLE EN DÜŞÜK AYLIK BİRBİRİNE YAKLAŞTI, EMEKLİLER DİBE SÜRÜKLENDİ"

Sistemde Hazine desteği ile tamamlama adı altında ucube bir yöntem icat edildiğini kaydeden Çerkezoğlu, kök aylıklar yerinde dururken en düşük emekli aylığının bugün 20 bin liraya tamamlandığını belirtti. Geçmiş yıllarla günümüz verilerini kıyaslayan Çerkezoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün en düşük emekli aylığı, kök aylık yerinde kalmak koşuluyla 20 bin liraya tamamlanıyor. Bu uygulama ilk başladığında, 2019 yılında en düşük emekli aylığı bin liraydı. O dönemde, 2019 yılında ortalama emekli aylığı ise 2 bin 90 liraydı. En düşük emekli aylığıyla kıyasladığımızda ortalama emekli aylığı onun iki katından fazlaydı. Peki bugün ne oldu? Bugün en düşük emekli aylığı 20 bin lira, ortalama emekli aylığı ise 23 bin 575 lira. Bütün emekliler dibe doğru sürüklendi. En düşük emekli aylığı ile ortalama emekli aylığı arasındaki makas giderek daha da kapandı. Ülkemizde emekli yoksulluğu daha da derinleşti ve Türkiye çalışan emekliler ülkesi haline getirildi."

"EMEKLİLERİN NEREDEYSE YÜZDE 70'İ YA ÇALIŞIYOR YA DA İŞ ARIYOR"

Gelirde adalet mücadelesinin en önemli ayaklarından birinin emekli aylıklarının insanca yaşanacak bir düzeye çıkarılması olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, Türkiye'de çalışan veya iş arayan emekli oranlarındaki büyük artışa dikkati çekti. 2002 yılında iş gücü piyasasında olan, çalışan ya da çalışmak isteyen emeklilerin oranının yüzde 36'larda seyrettiğini aktaran Çerkezoğlu, içinde bulunulan 2026 yılında ise emeklilerin neredeyse yüzde 70'inin ya çalışmakta olduğunu ya da çalışmak isteyip iş aramak zorunda kaldığını aktardı. Çerkezoğlu, bu durumun emekli aylıklarının çok fazla düşmesinden ve emekli yoksulluğunun derinleşmesinden kaynaklandığını vurguladı.

DİSK'İN TALEPLERİ: EN AZ ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE YILDA 4 KEZ İKRAMİYE

Çerkezoğlu, konfederasyon olarak ikramiyelerle ilgili taleplerini şöyle sıraladı:

"Artık diyoruz ki, emekli ikramiyesinin harçlığa dönüşmesini asla kabul etmiyoruz. Emekli ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olmalıdır. En düşük emekli aylığı en az asgari ücret olmalıdır. Bütün emeklilere yılda dört kez kendi ücreti kadar ikramiye verilmelidir. DİSK olarak ikramiyelerle ilgili talebimiz son derece açık ve nettir. İktidarın bu politikasını asla kabul etmiyoruz. Düşen emekli aylıkları ve emekli yoksulluğu karşısında bir yama olarak gündeme getirilen bu emekli bayram ikramiyesi de eriyip gitmiştir, pula dönmüştür. 4 bin lira emekli ikramiyesini kabul etmiyoruz. Emekli ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyine yükseltilmeli ve tüm emeklilere yılda dört kez verilmelidir."

Emekli olmak bir haktır. Emeklilikte insanca yaşam bir haktır. İktidarın bunu sağlamak gibi bir görevi vardır. Emekliler harçlık değil hak istiyor. Emekliler harçlık değil insanca yaşam istiyor. ve emeklilere yapılan ödemeleri bir yük olarak gören bu anlayışı asla kabul etmiyoruz."