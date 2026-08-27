DİSK'ten Çakır ve Aksu'nun tutuklanmasına tepki: "Sendikal mücadele suç değildir" - Son Dakika
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DİSK'ten Çakır ve Aksu'nun tutuklanmasına tepki: "Sendikal mücadele suç değildir"

DİSK\'ten Çakır ve Aksu\'nun tutuklanmasına tepki: "Sendikal mücadele suç değildir"
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DİSK, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, sendikal faaliyetlerin suçlama ve tutuklama gerekçesi haline getirilmesine tepki gösterilerek 'Sendikal mücadele suç değildir. Örgütlenmek anayasal haktır' ifadesine yer verildi.

(ANKARA) - DİSK, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanmasına ilişkin "Sendikal mücadele suç değildir. Örgütlenmek anayasal haktır" açıklamasını yaptı.

DİSK tarafından Çakır ve Aksu'nun tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Türkiye'de tutukluluğun giderek bir koruma tedbiri olmaktan çıkarılarak cezalandırma ve baskı aracına dönüştürüldüğü ifade edilen açıklamada, gazeteciler, sendikacılar, sanatçılar, aydınlar, belediye başkanları ve siyasetçilerin uzun sürelerle tutuklu yargılandığı belirtildi.

İktidarın "muhalif sesleri ve emekçilerin hak arama mücadelesini baskılamak amacıyla yargı süreçlerini araçsallaştırdığı" kaydedilen açıklamada, sendikal faaliyetlerin suçlama ve tutuklama gerekçesi haline getirilmesine tepki gösterildi.

Örgütlenmenin, insanca yaşam ve güvenceli çalışma talep etmenin, ödenmeyen ücretlere, iş cinayetlerine, güvencesizliğe ve hak gasplarına karşı mücadele etmenin suç olmadığını vurgulanan açıklamada, sendikal örgütlenme ve mücadelenin Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış temel bir hak olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu hakları kullanan emekçilerin ve sendikacıların hukuki ve anayasal güvencelerinin esas alınması gerektiği kaydedilerek, "Sendikal mücadele suç değildir. Örgütlenmek anayasal haktır" ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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