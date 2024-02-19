DİSKİ, Yatırım ve Proje Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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DİSKİ, Yatırım ve Proje Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

DİSKİ, Yatırım ve Proje Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, bu yıl yapılacak yatırım ve projelere ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, yapımına yeni başlanacak projelerin durumu ve teknik bilgiler gözden geçirildi. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ekiplerin kente en iyi hizmeti sunma gayreti içerisinde olduğunu belirtti. Toplantıya genel müdür yardımcıları ve daire başkanları da katıldı.

19.02.2024 14:35  Güncelleme: 14:35
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, bu yıl yapılacak yatırım ve projelere ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi başkanlığında, DİSKİ Genel Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda, yapımına yeni başlanacak projelerin son durumu ve yeni projelerin teknik bilgileri gözden geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tutşi, DİSKİ ekiplerinin kente en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduğunu belirtti.

Toplantıya, genel müdür yardımcıları ile daire başkanları da katıldı.

Kaynak: AA

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