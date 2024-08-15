Disney, gıda alerjisi sonucu ölen kişinin eşinin dava açma hakkını reddetti - Son Dakika
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Disney, gıda alerjisi sonucu ölen kişinin eşinin dava açma hakkını reddetti

Walt Disney, bir tesisinde gıda alerjisi sonucu hayatını kaybeden kişinin eşinin açtığı davanın, Disney+ üyeliği sözleşmesindeki madde gereği düşmesini talep etti. Şirket, üyelik sözleşmesindeki bağlayıcı tahkim maddesine atıfta bulunarak davanın mahkeme dışı tahkim süreciyle çözülmesi gerektiğini savundu.

15.08.2024 14:19
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NEW Eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney, şirketin bir tesisinde gıda alerjisi sonucu hayatını kaybeden kişinin eşinin açtığı davanın, "Disney+ üyeliği" sözleşmesindeki madde gereği düşmesini talep etti.

Disney, mahkemeye sunduğu dilekçede, şirketin bir tesisinde alerjik reaksiyondan ölen Kanokporn Tangsuan'nin eşi Jeffrey Piccolo'nun, 2019'da internet sitesi üzerinden kabul ettiği üyelik sözleşmesi nedeniyle şirkete karşı dava açamayacağını ileri sürdü.

Üyelik sözleşmesi gereği, Piccolo'nun şirket ile olan herhangi bir davasını mahkeme dışı tahkim süreci ve arabulucularla sonuca ulaştırması gerektiğini savunan şirket, Disney+ abone sözleşmesindeki kullanım koşullarında, bağlayıcı bir tahkim maddesi olduğunu belirtti.

Şirket dilekçesinde, üyelik kullanım koşullarında, "Kişi ve şirket arasındaki herhangi bir anlaşmazlık, küçük tazminat talepleri hariç olmak üzere, toplu dava feragatine tabidir ve bireysel bağlayıcı tahkim ile çözülmelidir." maddesi olduğuna dikkat çekildi.

Dilekçede ayrıca, Tangsuan'ın hayatını kaybettiği restoranın şirkete ait olmadığı ve tesis içerisinde üçüncü bir şahıs tarafından işletildiği kaydedildi.

Öte yandan, Piccolo'nun avukatı Brian Denney ise, 150 milyondan fazla Disney+ abonesinin şirkete dava açma haklarından feragat ettiklerine inanmanın "saçma" olduğunu söyledi.

Denney, bir kişinin Disney+ hesabı oluştururken kabul ettiği şartlarda, şirket ile herhangi bir anlaşmazlıkta duruşma hakkını sonsuza kadar engellemesinin "mantıksız ve adaletsiz" olacağını ve mahkemenin böyle bir talebi kabul etmemesi gerektiğini savundu.

Kuruyemiş ve süt ürünlerine alerjisi olan Kanokporn Tangsuan, Disney'in bir kompleksindeki restoranda yediği yemeğin ardından alerjik reaksiyon geçirmişti.

Piccolo'nun dava dosyasında, eşinin restoranda sipariş vermeden önce internet sitesinden yemeklerin içeriklerini incelediğini ve sipariş verirken garsona alerjilerini belirttiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

gıda alerjisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Disney, gıda alerjisi sonucu ölen kişinin eşinin dava açma hakkını reddetti - Son Dakika

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