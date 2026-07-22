BURBANK, 22 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Burbank kentinde bulunan Walt Disney Studios, 21 Temmuz 2026.
Walt Disney Company salı günü son işten çıkarma dalgası kapsamında yüzlerce çalışanıyla yollarını ayırdı. Eğlence devi, daha az proje, daha sıkı bütçe ve daha entegre bir kurumsal yapı ile operasyonlarını iyileştirmeye çalışıyor. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Disney, yüzlerce çalışanını işten çıkardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?