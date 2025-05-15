ANAHEİM, 15 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Disneyland Macera Parkı, bu hafta başlayacak 70. yıl kutlamaları kapsamında ziyaretçilerine özel etkinlikler sunacak.
Kutlamalarda yeni turistik aktiviteler, canlı dekorasyonlar, özel tasarlanmış yiyecek-içecekler ve sınırlı sayıda hatıra ürünleri yer alacak.
Son Dakika › Güncel › Disneyland 70. Yıl Kutlamaları Başlıyor - Son Dakika
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