Diyabet Hastaları Yüksek Fiyat Farklarıyla Mücadele Ediyor

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(ANKARA) -Türk Eczacılar Birliği, Sağlık Uygulama Tebliği'yle güncellenen (SUT), SGK'nın diyabet hastalarının kullandığı medikal ürünler için karşıladığı tutarların, gerçek masrafların çok aşağısında kaldığını, Türkiye'deki 7 milyon diyabet hastasının büyük bir kısmı bu fiyat farkı nedeniyle tedaviden vazgeçmek durumunda kaldığını bildirdi.

Türk Eczacılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, SGK diyabet hastalarının tedavisinde kullanılan şeker ölçüm çubukları ve insülin iğne uçları için ödediği tutarların gerçek fiyatlardan çok aşağıda kaldığı kaydedildi.

Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun 2021 yılı verilerine göre, Türkiye'de, 7 milyonun üzerinde diyabet hastası olduğu, bu sayının yetişkin nüfusunun yüzde 15'ine karşılık geldiği vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Hastalarımız bir yandan diyabetle mücadele ederken diğer yandan da yüksek fiyat farklarının altında ezilmeye devam etmektedir. 5 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan SUT'ta yapılan değişiklik, bunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yeni düzenlemeye göre Sosyal Güvenlik Kurumu, hastaların kullandığı kan şekeri ölçüm çubukları için 0,74 kuruş ödeme yaparken bu rakamı 1,04 TL olarak güncellemiştir. Aynı şekilde insülin uygulamasında kullanılan iğne kalem ucunda (100 adet) Sosyal Güvenlik Kurumu'nun karşıladığı tutar, 35,30 TL'den 49,42 TL'ye yükseltilmiştir. Kağıt üzerinde yüzde 40 artış yapıldığı görülse de bu yapılan güncellemeler hastalarımızın süregelen mağduriyetine çare olamayacak kadar düşük rakamlardır.

Şeker ölçüm çubukları ve insülin iğne uçları, eczaneler tarafından kurumca ödenen fiyatın çok üstünde bir fiyatla temin edilmektedir. Bu durum meslektaşlarımızla hastalarımızı karşı karşıya getirerek, ciddi bir eczacı ve hasta mağduriyetini yaratmaktadır.

Tip 1 diyabetli bir çocuk hastamızın üç aylık raporlu reçetesinde şeker ölçüm çubukları için ödemesi gereken fiyat farkı 4 bin 500 TL'ye kadar çıkabilmektedir. Hastamızın aynı zamanda iğne uçları için ödeyeceği ücret de bin 500 TL'yi bulabilmektedir. Yani hastamız şeker ölçüm çubuğu ve iğne uçları için toplamda 6 bin TL gibi bir fiyat farkı ödemek zorunda kalabilmektedir.

Tip 2 diyabetli yaşlı bir hastamız 3 ayda 4 kutu iğne ucu, 8 kutu şeker ölçüm çubuğu kullanmaktadır. Bu hastamız da toplam 3 bin 835 TL fark ödemek zorunda kalabilmektedir.

Bu durum özellikle emekli ve dar gelirli hastalarımıza ciddi mağduriyetler yaşatmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen rakamların enflasyonist ortam göz önüne alınarak yeniden revize edilmesi toplum sağlığı açısından acil bir zorunluluktur. Diyabet hastaları yüksek fiyat farklarının altında eziliyor."