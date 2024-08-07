Diyabet Hastaları Yüksek Fiyat Farklarıyla Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyabet Hastaları Yüksek Fiyat Farklarıyla Mücadele Ediyor

Türk Eczacılar Birliği, Sağlık Uygulama Tebliği'yle güncellenen (SUT), SGK'nın diyabet hastalarının kullandığı medikal ürünler için karşıladığı tutarların gerçek masrafların çok aşağısında kaldığını, Türkiye'deki 7 milyon diyabet hastasının büyük bir kısmı bu fiyat farkı nedeniyle tedaviden vazgeçmek durumunda kaldığını bildirdi.

07.08.2024 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) -Türk Eczacılar Birliği, Sağlık Uygulama Tebliği'yle güncellenen (SUT), SGK'nın diyabet hastalarının kullandığı medikal ürünler için karşıladığı tutarların, gerçek masrafların çok aşağısında kaldığını, Türkiye'deki 7 milyon diyabet hastasının büyük bir kısmı bu fiyat farkı nedeniyle tedaviden vazgeçmek durumunda kaldığını bildirdi.

Türk Eczacılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada,  SGK diyabet hastalarının tedavisinde kullanılan şeker ölçüm çubukları ve insülin iğne uçları için ödediği tutarların gerçek fiyatlardan çok aşağıda kaldığı kaydedildi.

Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun 2021 yılı verilerine göre, Türkiye'de, 7 milyonun üzerinde diyabet hastası olduğu, bu sayının yetişkin nüfusunun yüzde 15'ine karşılık geldiği vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Hastalarımız bir yandan diyabetle mücadele ederken diğer yandan da yüksek fiyat farklarının altında ezilmeye devam etmektedir. 5 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  SUT'ta yapılan değişiklik, bunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yeni düzenlemeye göre Sosyal Güvenlik Kurumu, hastaların kullandığı kan şekeri ölçüm çubukları için 0,74 kuruş ödeme yaparken bu rakamı 1,04 TL olarak güncellemiştir. Aynı şekilde insülin uygulamasında kullanılan iğne kalem ucunda (100 adet) Sosyal Güvenlik Kurumu'nun karşıladığı tutar, 35,30 TL'den 49,42 TL'ye yükseltilmiştir. Kağıt üzerinde yüzde 40 artış yapıldığı görülse de bu yapılan güncellemeler hastalarımızın süregelen mağduriyetine çare olamayacak kadar düşük rakamlardır.

Şeker ölçüm çubukları ve insülin iğne uçları, eczaneler tarafından kurumca  ödenen fiyatın çok üstünde bir fiyatla temin edilmektedir. Bu durum meslektaşlarımızla hastalarımızı karşı karşıya getirerek, ciddi bir eczacı ve hasta mağduriyetini yaratmaktadır.

Tip 1 diyabetli bir çocuk hastamızın üç aylık raporlu reçetesinde şeker ölçüm çubukları için ödemesi gereken fiyat farkı 4 bin 500 TL'ye kadar çıkabilmektedir. Hastamızın aynı zamanda iğne uçları için ödeyeceği ücret de bin 500 TL'yi bulabilmektedir. Yani hastamız şeker ölçüm çubuğu ve iğne uçları için toplamda 6 bin TL gibi bir fiyat farkı ödemek zorunda kalabilmektedir.

Tip 2 diyabetli yaşlı bir hastamız 3 ayda 4 kutu iğne ucu, 8 kutu şeker ölçüm çubuğu kullanmaktadır. Bu hastamız da toplam 3 bin 835 TL fark ödemek zorunda kalabilmektedir.

Bu durum özellikle emekli ve dar gelirli hastalarımıza ciddi mağduriyetler yaşatmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen rakamların enflasyonist ortam göz önüne alınarak yeniden revize edilmesi toplum sağlığı açısından acil bir zorunluluktur. Diyabet hastaları yüksek fiyat farklarının altında eziliyor."

Kaynak: ANKA

Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyabet Hastaları Yüksek Fiyat Farklarıyla Mücadele Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 22:01:19. #1.12#
SON DAKİKA: Diyabet Hastaları Yüksek Fiyat Farklarıyla Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement