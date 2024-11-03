Diyabetli Çocuklardan Sensör Protestosu

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(ANKARA) - Diyabetli Çocuklar Vakfı Başkanı ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Hatun, Tip 1 diyabetli çocukların şeker ölçümünü kolaylaştıracak sensörlerinin bütçe açığı nedeniyle geri ödeme kapsamına alınmadığını belirterek, "7-8 yıldır bizleri, diyabetli çocukları, ailelerini oyaladılar ve diyabetli çocukların hayatını, kaderini değiştiren sensörleri esirgediler. Bunun büyük bir merhametsizlik olduğunu düşünüyorum. Bir hak için uğraşmayı anlamsız hale getirdikleri, hevesimizi ve inancımızı kırdıkları için çok kızgınım bütün yetkililere. Halim olsa açlık grevi yapacağım. Bu duyarsızlığı bütün benliğimle protesto ediyorum" ifadelerini kullandı.

Diyabetli Çocuklar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Hatun, "Sensörlerin ödeme kapsamına alınmamasını protesto ediyoruz" başlıklı açıklamasında, Tip 1 diyabetli çocukların sensörlerinin bütçe açığı nedeniyle ödeme kapsamına alınmadığını ifade ederek, tepki gösterdi.

Prof. Dr. Hatun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek ile yapılan bir görüşmede, diyabetli çocukların farkında olduklarını ama bütçedeki açık nedeniyle sensörleri ödeme kapsamına almayacaklarını söylemişler. Bu bilgi doğruysa aşk olsun onlara. Demek ki güçleri ülkemizde 25-30 bin tip 1 diyabetli çocuğa yetiyor. 'Sizi anlıyoruz, hak veriyoruz, gerekeni yapacağız, yerli sensör için çalışıyoruz' gibi pembe sözlerle 7-8 yıldır bizleri, diyabetli çocukları, ailelerini oyaladılar ve diyabetli çocukların hayatını/kaderini değiştiren sensörleri esirgediler.

Bunun çok büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Uzaya çıkan, kendi uçağını yapan bir ülkenin, sensörleri ödememek için bu kadar ayak diremesini akla ve mantığa sığdıramıyorum. Bunun büyük bir merhametsizlik olduğunu düşünüyorum. Bir hak için uğraşmayı anlamsız hale getirdikleri, hevesimizi ve inancımızı kırdıkları için çok kızgınım bütün yetkililere. Halim olsa açlık grevi yapacağım. Bu duyarsızlığı bütün benliğimle protesto ediyorum."