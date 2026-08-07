Diyaliz Hastası Adem'e Böbrek Nakli Şansı

Erzurum'da babasını böbrek yetmezliğinden kaybeden ve 6 yıldır diyaliz tedavisi gören Adem Dedeoğlu, kadavradan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Erzurumlu 48 yaşındaki 4 çocuk babası Dedeoğlu'na, 6 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Haftada 3 gün diyalize giren ve organ nakli için Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezine başvuran Dedeoğlu'na, eşi ve kardeşi böbreklerini vermek istedi ancak nakle uygun görülmedi.

Yaklaşık 4 yıl önce aynı hastalık nedeniyle babasını kaybeden Dedeoğlu, Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan böbreğin kendisine uygun olduğu haberiyle umutlandı.

Hem sağlığına kavuştu hem de diyalizden kurtuldu

Tetkikler sonucu böbreğin nakle uygun olduğunun belirlenmesi üzerine Dedeoğlu, merkezin müdürü Doç. Dr. Necip Altundaş başkanlığındaki ekip tarafından ameliyata alındı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği başarılı nakille babasının kaderini yaşamayan Dedeoğlu, diyalizden kurtulup sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Adem Dedeoğlu, AA muhabirine, yüksek tansiyon nedeniyle böbreklerinin iflas ettiğini söyledi.

Babasını böbrek yetmezliği nedeniyle kaybettiğini anlatan Dedeoğlu, "Babam 13 yıl diyalize girdi. Hastalığımı sonradan fark ettim. Hastaneye muayene için gittiğimde böbreklerimin iflas ettiğini söylediler. Sonra tedavi gördüm, 6 yıl diyalize gittim." dedi.

Dedeoğlu, 6 yıl önce nakil sırasına yazıldığını, bu süreçte bir kez uygun kadavra donörü bulunduğunu ancak tıbbi nedenlerle nakle uygun görülmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Hayatım hep hastanede geçti. Diyalize gidiyorum, çıkıyorum, rahatsızlanınca tekrar acile hastaneye gidiyordum. 6 yıl bekledik, mükafatını bugün gördük şükürler olsun. Diyaliz hastası olanlar bu işleri bilir, ömrünüz hastanede geçiyor. Allah'a şükürler olsun, şimdi yeniden hayata tutunma sevinci yaşıyorum. Organı veren kişiye Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Organlarıyla hayat kurtardı."

Organ nakli hayali gerçekleştiği için kurban kesecek

Nakil umudunu hiç kaybetmediğini anlatan Dedeoğlu, "Babamı bu hastalıktan kaybettik, organ nakliyle babamın kaderini yaşamadım. Ne kadar şükretsem azdır. Bayram ediyoruz, 'Nakil olursam kurban keseceğim.' diye adakta bulunmuştum, bunu yapacağım. Bu dünyada organ bağışlayarak bir can kurtarmak kadar başka bir şey yok." diye konuştu.

Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Muhammed İkbal Kocaman da Karadeniz Bölgesi'nde kadavra bağışının iyi seviyelerde olduğunu belirterek, "Adem Bey 6 yıldır organ bekliyordu ve diyalize giriyordu. 29 Temmuz'da Giresun'dan kadavra oldu. Doç. Dr. Necip Altundaş başkanlığında ekip organı getirdi ve aynı gün hızlıca hastamız da uygun olunca naklettik. Adem Bey'in durumu iyi, takiplerini yapıyoruz, en kısa zamanda taburcu edeceğiz." dedi.