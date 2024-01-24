Diyaliz Hastası Olumsuz Hava Koşullarında Hastaneye Kaldırıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan diyaliz hastası, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.
Demirtepe Mahallesi'nde rahatsızlanan 75 yaşındaki Mehmet Ali Taş'ı yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri, 2 saatlik çalışmayla yolu açarak 112 Acil Sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı.
Ambulansa alınan Taş, Muradiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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