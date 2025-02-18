Samsun'un Canik ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Merkezi'ndeki tedavisine gidemeyen diyaliz hastası, UMKE ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezine 21 kilometre mesafedeki Canik ilçesine bağlı Başkonak Mahallesi'nde yaşayan diyaliz hastası Kemal Akçay'ın (57) hastaneye ulaştırılması için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Kar yağışından dolayı ambulansla ulaşımda güçlük yaşanması üzerine bölgeye arazi sürüş özelliklerine sahip araçla UMKE personeli sevk edildi.
Özel donanımlı araçla köye ulaşan UMKE ekibi, Kemal Akçay'ı evinden alarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Merkezi'ne götürdü.
Akçay, buradaki tedavisinin ardından evine bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyaliz Hastasına Kar Engeli: UMKE Kurtardı - Son Dakika
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