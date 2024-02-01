Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4 bin 537 aday din görevlisinin mezun olduğunu açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisinin 33 merkezinde gerçekleştirilen eğitimlerden 3 bin 120 imam hatip, 250 müezzin-kayyım, 1167 Kur'an kursu öğreticisi, toplamda ise 4 bin 537 aday din görevlisinin mezun olarak göreve hazır hale geldiğini bildirdi.
Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nin açılış konuşmasını yaptı.
İslam'ın ilim, irfan, hikmet, adalet, merhamet ve hukuk medeniyeti olduğunu belirten Erbaş, İslam inancında faydalı ilim, güzel ahlak ve salih amelin bir bütün olduğunu vurguladı.
Diyanet İşleri Başkanlığının İslam'ın evrensel ilkeleriyle milleti ve insanlığı aydınlatmakla sorumlu olduğunun altını çizen Erbaş, "Anayasamızın yüklediği bu mükellefiyetin gereği olarak ve Rabb'imizden aldığımız emirle bizler, hiçbir ayrım yapmadan, sosyal ve küresel gerçeklikleri göz ardı etmeden, çok boyutlu ve disiplinli çalışmalarla hizmet üretiyoruz. Ülkemizin her bir ferdine, yeryüzünün her bir köşesine İslam'ın aydınlık ilkelerini tanıtmak zorundayız." diye konuştu.
"Çocuklar, gençler ve aileye yönelik hizmetlerimize özel önem vermekteyiz"
Başkanlığın devlet ve milletin desteğiyle Kur'an ve sünnetin rehberliğinde insanlığa hizmet ettiğini söyleyen Erbaş, bilhassa çocuklar, gençler ve aileye yönelik hizmetlere özel bir önem verdiklerini belirtti.
Erbaş, "Bugüne kadar 1 milyonu aşkın yavrumuzun katıldığı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımız, bu idealin bir yansımasıdır. Gençlerimizin inancını ve medeniyetini daha iyi tanımalarına ve her açıdan donanımlı yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla ülkemizin dört bir yanında oluşturduğumuz gençlik mekanları ve merkezleri, bu gayretin bir neticesidir." dedi.
Ülkenin farklı noktalarında hizmet veren 500 civarında Aile ve Dini Rehberlik Merkezinde dinin değerleri ekseninde aileyi koruma, destekleme ve güçlendirmeye gayret ettiklerini bildiren Erbaş, binlerce manevi danışmanla üniversite yurtlarındaki gençlere ve hastanelerdeki vatandaşlara manevi danışmanlık hizmeti sunduklarını; sevgi evlerinden huzurevlerine, kadın konuk evlerinden cezaevlerine kadar pek çok alanda dini danışmanlık ve rehberlik hizmeti verdiklerini anlattı.
"15 bin din görevlimizle deprem bölgesindeki hizmetlerimizi ilk günden bu yana sürdürüyoruz"
Afetler ve zor zamanlarda insani yardım ve manevi rehberlik için seferber olduklarını belirten Erbaş, "Manevi destek eğitimi verdiğimiz 15 bin din görevlisi hocamızla deprem bölgesinde konteyner ve prefabrik kentlerde manevi danışmanlık ve din hizmetlerimizi depremin ilk gününden bu yana sürdürüyoruz." dedi.
Dini istismar etmeye, değerleri yozlaştırmaya, birlik beraberliği bozmaya çalışan yapılarla mücadeleye devam ettiklerini vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:
"Bugün insanların algı, idrak, tutum ve davranışlarının geçmişe kıyasla çok hızlı değişip dönüştüğü bir çağa tanıklık ediyoruz. Bu bağlamda yüce dinimizin evrensel ilke ve değerlerinin, sevgili peygamberimizin çağları aşan örnekliğinin günümüz dünyasını aydınlatması için her zamankinden daha fazla gayret göstermek gerektiğinin bilincindeyiz. Zira insanımızın, çağın bu karmaşık ve sorunlu süreçlerinden yüz akıyla çıkabilmesi, ancak Kur'an ve sünnetin rehberliğiyle mümkün olacaktır. Bu da teşkilat mensuplarımızın bilgi, bilinç, nitelik ve donanım bakımından kendilerini sürekli yenilemelerini zorunlu kılmaktadır."
Akademinin titizlikle sürdürdüğü müfredat, program ve materyal çalışmalarının ardından 5 Haziran'da başladığı I. Dönem Mesleki Eğitim Programı'nı tamamlayarak ilk mezunları verdiğini anımsatan Erbaş, şu bilgiyi verdi:
"33 akademi merkezinde gerçekleştirilen eğitimlerden 3 bin 120 imam hatip, 250 müezzin-kayyım, 1167 Kur'an kursu öğreticisi, toplamda ise 4 bin 537 aday din görevlimiz mezun olarak göreve hazır hale geldi. Yeni dönem aday din görevlilerimizin mesleki eğitimlerinin de bu yıl mart ayı içerisinde başlatılmasını planlıyoruz. Bu süreçte akademi merkezlerimizin fiziki alt yapılarının güçlendirilmesi çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor. Diyanet Akademisinin ilk mezunlarını tebrik ediyor, her birine görevlerinde başarılar diliyorum."
Törende, 4-6 yaş aday Kur'an kursu öğreticisi dönem birincisi Zübeyde Çinan da teşekkür konuşması yaptı.
Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye bildirdi. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Hull City'de sadece 1 maçta forma giyebildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde konuştu. Erdoğan, ''İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık, esasında dininin bizatihi kendisine husumettir. İnanıp-inanmamak, yaşayıp-yaşamamak elbette bir tercih meselesidir; ama dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur'' dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'un Kanal İstanbul'la ilgili ''Bizim gündemimizde yok'' sözlerini hatırlatarak bunda kendi yönetimlerinin başarısının olduğunu söyledi. İmamoğlu projeyle ilgili ''Bir baş belası işi, bu şehrin başından uzak tuttuk. Ve başlayamadılar.'' dedi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına girmeye çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, kelepçelenerek polis otosuna bindirildi ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kaçtıkları aracı Beylikdüzü'nde bırakıp dolmuşa bindikleri güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi.
Fenerbahçe'de sakatlığının ardından sahalara dönen Lincoln Henrique'ye Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City talip oldu. İsmail Kartal'ın vereceği rapor sonrasında futbolcunun geleceği netlik kazanacak.
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç, Güven Kıraç, Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Dilber dizisi fragmanı yayınlandığı günden beri adından söz ettiriyor. Ergüçlü, gelen eleştirilere Instagram hesabından yanıt verdi ve performansını tekrarlamaya hazır olduğunu belirtti.
İstanbul Fatih'te işlettiği çay ocağında bıçaklanarak öldürülen Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı. Operasyona ilişkin görüntüleri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun'' ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4 bin 537 aday din görevlisinin mezun olduğunu açıkladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?