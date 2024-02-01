Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4 bin 537 aday din görevlisinin mezun olduğunu açıkladı

Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisinin 33 merkezinde gerçekleştirilen eğitimlerden 3 bin 120 imam hatip, 250 müezzin-kayyım, 1167 Kur'an kursu öğreticisi, toplamda ise 4 bin 537 aday din görevlisinin mezun olarak göreve hazır hale geldiğini bildirdi.

Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nin açılış konuşmasını yaptı.

İslam'ın ilim, irfan, hikmet, adalet, merhamet ve hukuk medeniyeti olduğunu belirten Erbaş, İslam inancında faydalı ilim, güzel ahlak ve salih amelin bir bütün olduğunu vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının İslam'ın evrensel ilkeleriyle milleti ve insanlığı aydınlatmakla sorumlu olduğunun altını çizen Erbaş, "Anayasamızın yüklediği bu mükellefiyetin gereği olarak ve Rabb'imizden aldığımız emirle bizler, hiçbir ayrım yapmadan, sosyal ve küresel gerçeklikleri göz ardı etmeden, çok boyutlu ve disiplinli çalışmalarla hizmet üretiyoruz. Ülkemizin her bir ferdine, yeryüzünün her bir köşesine İslam'ın aydınlık ilkelerini tanıtmak zorundayız." diye konuştu.

"Çocuklar, gençler ve aileye yönelik hizmetlerimize özel önem vermekteyiz"

Başkanlığın devlet ve milletin desteğiyle Kur'an ve sünnetin rehberliğinde insanlığa hizmet ettiğini söyleyen Erbaş, bilhassa çocuklar, gençler ve aileye yönelik hizmetlere özel bir önem verdiklerini belirtti.

Erbaş, "Bugüne kadar 1 milyonu aşkın yavrumuzun katıldığı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımız, bu idealin bir yansımasıdır. Gençlerimizin inancını ve medeniyetini daha iyi tanımalarına ve her açıdan donanımlı yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla ülkemizin dört bir yanında oluşturduğumuz gençlik mekanları ve merkezleri, bu gayretin bir neticesidir." dedi.

Ülkenin farklı noktalarında hizmet veren 500 civarında Aile ve Dini Rehberlik Merkezinde dinin değerleri ekseninde aileyi koruma, destekleme ve güçlendirmeye gayret ettiklerini bildiren Erbaş, binlerce manevi danışmanla üniversite yurtlarındaki gençlere ve hastanelerdeki vatandaşlara manevi danışmanlık hizmeti sunduklarını; sevgi evlerinden huzurevlerine, kadın konuk evlerinden cezaevlerine kadar pek çok alanda dini danışmanlık ve rehberlik hizmeti verdiklerini anlattı.

"15 bin din görevlimizle deprem bölgesindeki hizmetlerimizi ilk günden bu yana sürdürüyoruz"

Afetler ve zor zamanlarda insani yardım ve manevi rehberlik için seferber olduklarını belirten Erbaş, "Manevi destek eğitimi verdiğimiz 15 bin din görevlisi hocamızla deprem bölgesinde konteyner ve prefabrik kentlerde manevi danışmanlık ve din hizmetlerimizi depremin ilk gününden bu yana sürdürüyoruz." dedi.

Dini istismar etmeye, değerleri yozlaştırmaya, birlik beraberliği bozmaya çalışan yapılarla mücadeleye devam ettiklerini vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Bugün insanların algı, idrak, tutum ve davranışlarının geçmişe kıyasla çok hızlı değişip dönüştüğü bir çağa tanıklık ediyoruz. Bu bağlamda yüce dinimizin evrensel ilke ve değerlerinin, sevgili peygamberimizin çağları aşan örnekliğinin günümüz dünyasını aydınlatması için her zamankinden daha fazla gayret göstermek gerektiğinin bilincindeyiz. Zira insanımızın, çağın bu karmaşık ve sorunlu süreçlerinden yüz akıyla çıkabilmesi, ancak Kur'an ve sünnetin rehberliğiyle mümkün olacaktır. Bu da teşkilat mensuplarımızın bilgi, bilinç, nitelik ve donanım bakımından kendilerini sürekli yenilemelerini zorunlu kılmaktadır."

Akademinin titizlikle sürdürdüğü müfredat, program ve materyal çalışmalarının ardından 5 Haziran'da başladığı I. Dönem Mesleki Eğitim Programı'nı tamamlayarak ilk mezunları verdiğini anımsatan Erbaş, şu bilgiyi verdi:

"33 akademi merkezinde gerçekleştirilen eğitimlerden 3 bin 120 imam hatip, 250 müezzin-kayyım, 1167 Kur'an kursu öğreticisi, toplamda ise 4 bin 537 aday din görevlimiz mezun olarak göreve hazır hale geldi. Yeni dönem aday din görevlilerimizin mesleki eğitimlerinin de bu yıl mart ayı içerisinde başlatılmasını planlıyoruz. Bu süreçte akademi merkezlerimizin fiziki alt yapılarının güçlendirilmesi çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor. Diyanet Akademisinin ilk mezunlarını tebrik ediyor, her birine görevlerinde başarılar diliyorum."

Törende, 4-6 yaş aday Kur'an kursu öğreticisi dönem birincisi Zübeyde Çinan da teşekkür konuşması yaptı.