Diyanet Başkanı: Gençleri iman ve Kur'an'la imar edeceğiz - Son Dakika
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Diyanet Başkanı: Gençleri iman ve Kur'an'la imar edeceğiz

17.07.2026 17:41
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Başakşehir'de bir cami ve Kur'an kursu açılışında, maddi ve manevi imarın önemine vurgu yaparak gençlerin iman ve Kur'an rehberliğinde yetiştirileceğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, hem maddi hem manevi imara önem verilmesi gerektiğini belirterek, "Allah'ın izniyle gençlerimizi imanımız, ihlasımız, Kur'an'ımız, Efendimizin rehberliği üzere yetiştirerek imar etme çabası ve gayretinde olacağız." ifadesini kullandı.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde düzenlenen "Başakşehir'e Yeni Bir Cami, Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi Hizmete Alım Töreni"nde konuşan Arpaguş, Allah'ın insanoğlunu topraktan yarattığını ve onun imarıyla görevlendirdiğini belirtti.

Arpaguş, "İnsan yaratılış itibarıyla bu alemde maddi ve manevi yönü olan çift yönlü bir varlık olması hasebiyle, imarı da hem maddi olarak hem manevi olarak yapmak zorundayız. Hem fiziki olarak ibadet mekanlarımızı yapacağız hem de Allah'ın izniyle gençlerimizi imanımız, ihlasımız, Kur'an'ımız, Efendimizin rehberliği üzere yetiştirerek imar etme çabası ve gayretinde olacağız. Cenabıhak bu hususta bizlere yardım ve merhametini esirgemesin." ifadesini kullandı.

Sadakanın önemine işaret eden Arpaguş, "Yapanın ve yaptıranın, hayır sahibinin amel defterini kıyamete kadar açık tutacak bir güzellik." değerlendirmesinde bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine değinen Arpaguş, şunları ifade etti:

"Cenabıhak bizlere bir daha öyle karanlık geceler yaşatmasın inşallah. Toplumumuzu madden ve manen imar ederken Allah'ın izniyle bu toplumu böylesi hıyanetten, zulümlerden, hainliklerden korumak gibi de bir vazifemiz olduğu bilinciyle yaşamamız gerekiyor. İşte bunun için yaptığımız kurslarımızla, minicik yavrularımızla daha ilk yaşlarından itibaren Allah'ın kitabını örnek aldığımız, Resul-ü Kibriya Efendimizin hayatını, ahlakını öğretmek zorundayız. O minik kalpleri Allah'ın kitabıyla beraber Resulün ahlakıyla buluşturursak, hiç kimseye minnet etmeden, hiç kimsenin dini algısı ve düşüncesine ram olmadan Allah'ın yolunda, sırat-ı müstakimde kalmaları için çaba ve gayret sarf edeceğiz."

Arpaguş, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Mekanları cennet olsun. İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy, 'Cenabıhak bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' buyururlar. Cenabıhak, bu millete bir daha böylesi karanlık geceler göstermesin inşallah." dedi.

Medine'yi nurlu şehir haline getiren Hz. Muhammed'in kente intikal ettiğinde ilk olarak bir mescit yaptırdığını belirten Arpaguş, "İnşallah mutluluğun şehri olan Başakşehir'imizin her köşesine, her mutena semtine böyle güzel ibadethaneler kurmayı Cenabıhak bizlere nasip ve müyesser eylesin." temennisinde bulundu.

Törende, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel dua etti. Duanın ardından kurdele kesilerek Mehmet Dinçel Camisi, Fatma Dinçel Kur'an Kursu, Yavuz Sultan Selim Kur'an Kursu ile Bahçeşehir Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile Mehmet Dinçel Camisi'nin bahçesine fidan dikti. Fatma Dinçel Kur'an Kursu'nu da ziyaret eden Arpaguş, burada öğrencilerle sohbet etti.

Arpaguş, ayrıca Mehmet Dinçel Camisi'nde hutbe irad etti, cuma namazını kıldırdı.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başakşehir, 15 Temmuz, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet Başkanı: Gençleri iman ve Kur'an'la imar edeceğiz - Son Dakika

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