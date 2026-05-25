Diyanet Bayram Gazetesi'nin 12. sayısı yayımlandı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Kurban Bayramı'na özel hazırlanan Diyanet Bayram Gazetesi'nin 12. sayısının çıktığını bildirdi.

Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığının NSosyal hesabından paylaşılan açıklamasında, ülkenin kıymetli yazar, akademisyen ve sanatçılarının kaleminden kurbanın ibadet, fedakarlık ve teslimiyet bilincini, bayramın sevincini ve kardeşlik iklimini yansıtan yazı, söyleşi ve hatıralarının yer aldığı gazetenin 12. sayısının yayımlandığını belirtti.

Gazetenin, bayram sevincini pekiştirmesini, birlik, beraberlik ile yardımlaşma ruhunu güçlendirmesini Allah'tan niyaz eden Arpaguş, "Aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı ve haccını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.