Diyanet, Cidde\'de Büyük Hac Sempozyumu\'na Katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Büyük Hac Sempozyumu'na katıldı.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca "Rahman'ın Misafirlerine Hizmette Etkin Bir Platform: Yarım Asırlık Bilgi Birikimi" temalı Büyük Hac Sempozyumu gerçekleştirildi.

Sempozyum kapsamında hacıların intikal süreçleri, ulaşım ve sevk planlamaları, konaklama ve otel hizmetleri, saha organizasyonu, güvenlik tedbirleri ve operasyonel koordinasyon başta olmak üzere birçok temel konu ele alındı.

Bunun yanı sıra sağlık hizmetleri, koruyucu sağlık uygulamaları, acil müdahale planları ve sahadaki sağlık koordinasyon mekanizmaları hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Sempozyuma, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan, Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal ve Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz da katıldı.