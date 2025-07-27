İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daşdanbek hakkında bugün bir kısım medya organlarında rüşvet aldığı şüphesini ortaya koyan para sayma görüntülerine dair çıkan haberler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."
Son Dakika › Güncel › Diyanet Görevlisi İçin Rüşvet Soruşturması - Son Dakika
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