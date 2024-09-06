Ali Erbaş Kur'an Kursu Açılışında - Son Dakika
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Ali Erbaş Kur'an Kursu Açılışında

Ali Erbaş Kur\'an Kursu Açılışında

Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş, Yalova'da yapımı tamamlanan Vasfiye Turna Kur'an Kursu'nun açılışını yaptı. Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada, Kur'an kursunun önemine vurgu yaparak hayırseverlere teşekkür etti ve ahiret bilincinin önemine dikkat çekti.

06.09.2024 17:09
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KUR'AN KURSU AÇILIŞINA KATILDI

Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş, Yalova'da yapımı tamamlanan Vasfiye Turna Kur'an Kursu'nun açılışını yaptı. Erbaş, konuşmasında, "Kur'an kursu sayesinde arsasını bağışlayan ve Kur'an kursunun yapılmasına katkıda bulunan hayırsever kardeşimiz Vasfiye Turna'nın amel defteri hep açık kalacak. Bu irfan merkezinin, Kur'an kursunun yapılması için gecesini gündüzüne katan Cemal hocamızın amel defteri hep açık kalacak. Biliyorum İlyas hocamızın amel defteri hep açık kalacak. Peygamber Efendimizin müjdesi var. Dünyada Allah için bir mescit yapana Allah cennette karşılığını ona göre makam nasip eyleyecek. Mescitlerin, camilerin dolup taşması için gençler burada yetişecek. Milletimizin çocukları burada yetişecek. Burada imam hatip okulunda yetişecek. Bugün ülkemizde hayır kurumları o kadar çok yapılıyor. Hayır sahiplerinin sayısı o kadar çok ki bu bizim için büyük mutluluk verici" dedi.

Ahiret bilincinin çok önemli olduğunu söyleyen Erbaş, "Biz, dünyada yaşarken ölüm sonrası hayatı dikkate alarak yaşamamız lazım. Var mı dünyada Allah'tan başka baki olan? Yok. Peygamberler yaşadılar öldüler. Dünyada ahiret için bir şey yaparsak ölümsüzleşiyoruz. Atasözüdür; 'Ölmek istemiyorsan ölmez bir eser bırakın.' Allah için yaptığı o eserler, insanı ölümsüzleştirir. Bedenen ölse bile ruhen yaşar. İsmi yaşar. O yüzden insanımızın ahiret bilinci ile yaşamasına, yetişmesine çok ihtiyacımız var" diye konuştu.

Zehra BAYKAL-Hasan BOZBEY/YALOVA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ali Erbaş Kur'an Kursu Açılışında - Son Dakika

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