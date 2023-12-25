Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gençlere yönelik sanat projesine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfınca düzenlenen, devlet korumasındaki çocuk ve gençlere yönelik "Hayata Köprü Sanat" projesi etkinliğine katıldı.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca gençlere yönelik programlara önem verdiklerini söyledi.

Bütün il ve ilçelerde bu faaliyetlerin yapıldığını belirten Erbaş, "Gençler başımızın tacı. Ülkemizin bütün illerinde, bütün ilçelerinde, gençlik koordinatörlerimiz, gençlik merkezlerimiz, manevi rehberlerimiz var. Üniversite yurtlarında, hatta lise yurtlarında gençlerimize yönelik faaliyetlerimizde onlara destek olmak için manevi rehberlerimiz var." dedi.

Erbaş, İslam medeniyetinin öncüleri arasında gençliğiyle öne çıkmış insanların bulunduğunu ifade ederek, "Çağ açıp çağ kapatan, İstanbul'un fatihi, Fatih Sultan Mehmet'i mesela örnek almalıyız. Kendisini o kadar güzel yetiştirdi ki; Fatih Sultan Mehmet sadece askeri konularda değil, iyi bir dil öğrendi, tarih bilgisi çok iyiydi ve iyi bir şairdi." diye konuştu.

"İnsana ancak ve ancak çalıştığının karşılığı vardır." ayeti kerimesini hatırlatan Erbaş, şöyle devam etti:

"Çalışmadan olmaz sevgili gençler. Derslerimizi iyi çalışacağız. Öğretmenlerimiz ödev mi verdi, zamanında yapacağız. Şu kitapları okuyun mu denildi, okuyacağız. Bizim medeniyetimiz bilgi, hikmet, ilim, irfan medeniyeti. Bu medeniyetin mensuplarının, çocuklarının her zaman okumayla, öğrenmeyle, kalemle, kitapla arasının iyi olması lazım. Elimizden kitap, kalem düşmeyecek. Kitaba, kütüphaneye vatanımızda önem verildiği zamanlarda her zaman dünyaya öncü olmuşuz."

Erbaş, Müslümanlığın en önemli göstergesinin namaz olduğunu belirterek, "Namazlarımızı ihmal etmeyelim. Dinin direğidir namaz ve namaz insanı kötülüklerden uzaklaştırır, oruç bir kalkandır. Müslüman genç ibadetini yapan genç demektir, alnı secdeli genç demektir. Nerede olursak olalım namazlarımızı asla ihmal etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Sanatın İslam medeniyetinin en önemli unsurlarından birisi olduğunu dile getiren Erbaş, "Allah-u Teala o güzel isimlerini kullarının üzerinde de yaratmış. Bazı kullarına güzel ses vermiş, bazılarınıza sizin biraz sonra yapacağınız o rolleri yapma kabiliyeti vermiş, bazı kullarına güzel yazı yazma kabiliyeti vermiş, bazı kullarına ise güzel resim yapma kabiliyeti vermiş." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, devlet korumasındaki çocukların rol aldığı, "Hezarfen Ahmet Çelebi" adlı tiyatro sahnelendi.

Etkinliğe, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş da katıldı.