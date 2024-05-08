Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, din hizmetlerinin niteliğini zamana göre değerlendirmenin önemini vurguladı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, din hizmetlerinin niteliğini zamana göre değerlendirmenin önemini vurguladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, din hizmetlerinin niteliğini zamana göre değerlendirmenin önemini vurguladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Değişen ve Gelişen Dünyada Din Hizmetleri Çalıştayı'na katılarak, din hizmetlerinin zamanın gelişimine göre nasıl daha etkili hale getirilebileceği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Erbaş, camilerin sadece ibadet mekanı olmanın ötesinde yönetim ve istişare mekanı olarak da hizmet verdiğini vurgulayarak, gelişen teknolojilerin din hizmetlerinde fırsat olarak kullanılması gerektiğini ifade etti.

08.05.2024 14:57
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çocuklara, gençlere, yaşlılara, yetişkinlere, farklı kesimlerdeki insanlara daha nitelikli din hizmetini zamana göre değerlendirerek nasıl yapabiliriz, bunun derdini taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Değişen ve Gelişen Dünyada Din Hizmetleri Çalıştayı'na katıldı.

Çalıştayda konuşan Erbaş, zamanın doğru kullanılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Zamanın gelişimine göre din hizmetlerinde daha etkili nasıl olabiliriz, dini mübin-i İslam'ı insanlara nasıl daha nitelikli bir şekilde ulaştırabiliriz? Çocuklara, gençlere, yaşlılara, yetişkinlere, farklı kesimlerdeki insanlara daha nitelikli din hizmetini zamana göre değerlendirerek nasıl yapabiliriz, bunun derdini taşıyoruz."

Tarihi süreçte camilerin önemine de değinen Erbaş, camilerin, sadece ibadet için toplanılan mekan olmanın ötesinde, yönetim ve istişare mekanı olarak da hizmet verdiğini anlattı.

Erbaş, "Şu bir gerçek ki tarihsel süreç içerisinde toplumsal yapıda meydana gelen değişim, cami ve mescitlerin dini ve toplumsal fonksiyonlarında ve bu fonksiyonların icra ediliş biçiminde de ciddi bir değişimi beraberinde getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Gelişen teknolojilerin din hizmeti açısından da fırsata dönüştürülmesi gerektiğini aktaran Erbaş, İslam'ın rahmet mesajlarıyla insanları buluşturmanın, hayırlı nesiller yetiştirmenin, erdemli bir toplum oluşturmanın ve daha iyi bir dünya inşa etmenin heyecanı içerisinde olunması gerektiğini belirtti.

Çalıştaya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları İbrahim Hilmi Karslı, Burhan İşliyen, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Fatih Mehmet Aydın ile bazı il müftüleri ve il müftü yardımcıları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, din hizmetlerinin niteliğini zamana göre değerlendirmenin önemini vurguladı - Son Dakika

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