Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocaeli'deki Hafızlık İcazet Törenine Katıldı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocaeli'deki Hafızlık İcazet Törenine Katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı. Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Erbaş, konuşmasında hafızlık merasiminin en hayırlı merasim olduğunu belirtti ve Kur'an'ın insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için indirildiğini vurguladı. Ayrıca, hafızların insanlara hizmet etmek ve iyilikleri yaymak için çalışacaklarını ifade etti.

20.07.2024 22:25
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen hafızlık icazet törenine iştirak etti.

Çayırköy Mahallesi'ndeki Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 41 erkek öğrenci için gerçekleştirilen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Erbaş, merasimlerin en hayırlısının hafızlık merasimi olduğunu söyledi.

Hz. Muhammed'in "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir." sözünü hatırlatan Erbaş, "Kur'an'ı öğrenenler, hafızlarımız ve öğretenler, hocalarımız burada. En hayırlı insanların merasimi de en hayırlı merasimdir." diye konuştu.

Erbaş, "Kur'an'ı şüphesiz biz indirdik. Onun muhafızı biziz." ayetini anımsatarak, Allah'ın bazı kullarını vesile kıldığını, bunların hafızlar olduğunu kaydetti.

İlk hafızın Hz. Muhammed ve Ashab-ı Kiram'dan binlerce hafız olduğunu belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"Günümüze kadar milyonlarca insan Kur'an-ı Kerim'i hıfzetti. Bugün hıfz faaliyetleri dünyanın her yerinde devam etmekte, bu Kur'an'ın bir mucizesidir. Yüce Rabbimiz, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama hitaben, 'Kitabı sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik.' diye buyuruyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in niçin indirildiğinin cevabı İbrahim Suresi'nin ilk ayetinde yine Rabbimiz tarafından veriliyor. 'Niye indirildi Kur'an-ı Kerim?' diye soran olursa ki soranlar da oldu, onun cevabı 'İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın.' diye efendimize indirildiğini bildiriyor Rabbimiz."

Erbaş, Hz. Muhammed'in 23 sene boyunca elindeki en büyük mucize Kur'an-ı Kerim'le insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmaya çalıştığını, bu süre sonunda vasiyette bulunduğunu dile getirerek, "Peygamber efendimiz 'Size iki şeyi emanet bıraktım. Bu iki şeye sarıldığınız müddetçe yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetidir.' buyurdu. İşte bu vasiyetle Kur'an ve sünnet bize emanet edildi. Nasıl ki peygamber efendimiz Kur'an'la insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmaya çalıştıysa biz de onun varisleri olarak Kur'an-ı Kerim'e sarılarak ve peygamber efendimizin sünnetine ittiba ederek insanları aydınlatmaya çalışacağız. Aşırılıklardan ve hurafelerden uzak, mutedil bir İslam anlayışıyla insanlara hizmet edeceğiz." ifadesini kullandı.

Erbaş, başka bir ayette Hazreti Muhammed'in "Şüphesiz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı olarak gönderdik. O'nun izniyle Allah'a davetçi olarak gönderdik ve etrafını aydınlatan bir kandil olarak gönderdik." diye tanıtıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Peygamber varisleri, hafızlarımız hepiniz bir şahitsiniz. Yani iyiliklerin kötülüklere egemen olmasına sizler şahitlik edeceksiniz. Bunda katkınız olacak. Dünyayı iyilik değiştirir. İyilik yeryüzünde hakim oluncaya kadar çalışmaktır bizim vazifemiz. Kimse kötülük yapmasın. Kimse kötü olmasın. Kötülükler ortadan kalksın, derdimiz bu. Hafızlarımız, işte sizler de peygamber efendimiz gibi iyiliklerin kötülüklere hakim, egemen olmasına şahitlik yapacaksınız. Hepimiz uyarıcılık vazifemizi yapacağız, insanlar iyi olsun, kötü olmasın, güzellikleri müjdeleyeceğiz, Allah'a davet edeceğiz. İnşallah bu kursumuzdan nice hafızlar çıkar, nice hafızlar İslam'ın güzelliklerini insanlara ulaştırmak için gayret eder, yeryüzünde iyilik egemen olsun diye çalışır çünkü onlar bilir ki hepimiz biliyoruz ki dünyayı iyilik değiştirecektir. Hep beraber bu yolda olalım. Bu yoldan ayrılmayalım. Allah hepinizi muvaffak eylesin. Hafızlığınız mübarek olsun. Hepinizi tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun."

Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu da Gölkent 2 Kız Yatılı Kur'an Kursu inşası için arazi çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Programda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrencilere hafızlık belgeleri verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocaeli'deki Hafızlık İcazet Törenine Katıldı - Son Dakika

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