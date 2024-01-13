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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için başsağlığı diledi - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için başsağlığı diledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı, yaralı askerlere ise acil şifalar diledi. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan askerler için başsağlığı diledi
13.01.2024 - 00:04,
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü ile çıkan çatışmada şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için başsağlığı diledi - Son Dakika
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