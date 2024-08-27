Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tunceli'de Yatılı Kur'an Kursu ve Müftülük Hizmet Binası'nın açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tunceli'de Yatılı Kur'an Kursu ve Müftülük Hizmet Binası'nın açılışını gerçekleştirdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tunceli'nin Pertek ilçesinde Yatılı Kur'an Kursu ve Müftülük Hizmet Binası'nın açılışını gerçekleştirdi. Erbaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, binanın temelinin 2 yıl 77 gün önce atıldığını söyledi.

27.08.2024 18:16
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tunceli'nin Pertek ilçesinde Yatılı Kur'an Kursu ve Müftülük Hizmet Binası'nın açılışını gerçekleştirdi.

Erbaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, binanın temelinin 2 yıl 77 gün önce atıldığını söyledi.

Hizmete sunulan binanın kısa sürede tamamlandığını belirten Erbaş, şöyle konuştu:

"Burada çocuk yetiştiren hocalarımızın amel defterleri hiç kapanmayacak, hayırlı evlatlar yetişecek. O anne babaların evlatları hayırlı yetişecek ve onların amel defterleri kapanmayacak. Buradaki Kur'an kursumuzda okuyarak hayırlı evlat nasıl olunur, Rabb'ini bilen, Peygamberini bilen, seven, öğrenen, Kur'an'ı bilen, Peygamber ahlakıyla ahlaklanan evlatlar, vatan aşkıyla yetişen, bayrak aşkıyla ve sevgisiyle yetişen, birbirini seven evlatlar yetişecek. İşte o evlatların anne babalarının da amel defterleri hiç kapanmayacak."

Erbaş, diyanet ve din hizmetlerinin en güzel şekilde yürütülmesi için çalıştıklarını vurgulayarak, "Amaç Allah rızasıdır, Rabb'imizin rızasına ulaşmak, iyi insan olmak, yaratıldığımız o güzelliği muhafaza etmek için gayret etmek... Rabb'imiz 'Biz insanı en güzel bir surette yarattık.' buyuruyor. İşte bizim amacımız, o en güzel surette yaratılmış olmamızı muhafaza etmek. Bunu Kur'an, Peygamber Efendimizin sünnetiyle ve hadisleriyle muhafaza edeceğiz, bunları öğrenmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Herkesin imtihan dünyasında olduğuna değinen Erbaş, şunları kaydetti:

"Yine Rabb'imiz buyuruyor ki 'Allah ölümü de hayatı da sizi imtihan etmek için yaratmıştır.' Peki imtihanımız nasıl olacak? Hanginiz daha güzel ameli işliyorsunuz sınanmak için. Dünya, her birimiz en güzel işi kim yapıyor, en güzel ameli kim işliyor, onun sınandığı yerdir. İşte o işi en güzel şekilde yaparak imtihanı kazanmayı Rabb'imiz hepimize nasip eylesin. Tekrar bu külliyemizin, Kur'an kurslarımızın, müftülüğümüzün önce ilçemize, sonra ilimize ve devletimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun."

Programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tunceli'de Yatılı Kur'an Kursu ve Müftülük Hizmet Binası'nın açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika

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