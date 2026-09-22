Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş Suudi Arabistan'da hac ve umre temasları yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş Suudi Arabistan'da hac ve umre temasları yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş Suudi Arabistan\'da hac ve umre temasları yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Suudi Arabistan'da Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile görüşerek hac ve umre hizmetleri ile organizasyon süreçlerini ele aldı. Arpaguş, temasları kapsamında 2027 Umre ve Ziyaret Forumu'nun açılışına da katıldı.

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia'nın daveti üzerine Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulundu. Görüşmelerde hac ve umre hizmetlerinin geliştirilmesi, organizasyon süreçleri ve iki ülke arasındaki iş birliği ele alındı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia'nın daveti üzerine Suudi Arabistan'da resmi temaslarda bulundu.

Arpaguş, ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı er-Rabia ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin yanı sıra hac ve umre hizmetlerinin daha etkin ve koordineli yürütülmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Arpaguş ayrıca Suudi Arabistanlı ve Türk umre sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek sahadaki güncel gelişmeler ve organizasyon süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Suudi-Türk Umre Şirketleri Meclisi toplantısına katılan Arpaguş, 2027 Umre ve Ziyaret Forumu'nun açılış töreninde de yer aldı.

Arpaguş'a temaslarında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan eşlik etti.

Kaynak: ANKA
Diyanet İşleri BaşkanlığıSuudi ArabistanGüncelDünyaHacSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı
00:35
Daireye giren polis gözlerine inanamadı Katliam gibi olay
Daireye giren polis gözlerine inanamadı! Katliam gibi olay
00:23
AK Partili Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Herkesi falakaya yatırsa ne iyi olur
AK Partili Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Herkesi falakaya yatırsa ne iyi olur
00:07
İmzası bile kurumamıştı Galatasaray’ın yeni yıldızı, ülkesini ve arkadaşlarını özlediğini açıkladı
İmzası bile kurumamıştı! Galatasaray'ın yeni yıldızı, ülkesini ve arkadaşlarını özlediğini açıkladı
23:33
Mecliste dengeler değişiyor AK Parti’ye katılmak için gün sayıyorlar
Mecliste dengeler değişiyor! AK Parti'ye katılmak için gün sayıyorlar
23:25
ABD Büyükelçisi Barrack’tan Türkiye mesajı: Trump için çok önemli bir ortak
ABD Büyükelçisi Barrack'tan Türkiye mesajı: Trump için çok önemli bir ortak
23:12
2 milyar TL’lik işlem MASAK’a takıldı Fon soruşturmasında yeni gelişme
2 milyar TL'lik işlem MASAK'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 01:02:36. #7.12#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş Suudi Arabistan'da hac ve umre temasları yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement