Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bakü Şehitlik Camisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bakü Şehitlik Camisi'ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bakü Şehitlik Camisi\'ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bakü Şehitlik Camisi'ne ziyarette bulundu.

08.11.2024 11:18
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bakü Şehitlik Camisi'ne ziyarette bulundu.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Azerbaycan'da düzenlenen "Küresel Dini Liderler Zirvesi" kapsamında Bakü Şehitlik Camisi'nde sabah namazının ardından düzenlenen programa katıldı.

Burada sabah ezanını okuyan ve namazını kıldıran Erbaş, daha sonra cemaate hitap etti.

Sabah namazının Müslümanların en büyük imtihanı olduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Namaz olursa ardından diğer ibadetler de gelir. Namaz ibadetlerin anahtarıdır. Zaten sorgu sualde de ibadetlerden ilk olarak namazdan sorgulanacağız. Rabb'imiz, 'Ehline, ailene, namazı emret, sen de sabırla devam et' buyuruyor. O yüzden en büyük imtihanımız olan namazı dosdoğru ve devamlı kılmaya çalışalım. Çocuklarımızı da namazla eğitmeye çalışalım, namaza onları alıştırmaya çalışalım."

Günümüzde çocuk yetiştirmenin kolay olmadığına dikkati çeken Erbaş, "Rabb'imiz Kur'an-ı Kerim'de 'Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır' buyuruyor. Onun için bu imtihanı kazanmanın yolu sabırdır. Sabırla Kur'an'ın ve sünnetin yolunda giderek Kur'ani ve nebevi metottan taviz vermeden yolumuza devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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