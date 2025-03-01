Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İlk Teravih Namazını Konya'da Kıldırdı

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DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ İLK TERAVİH NAMAZINI KONYA'DA KILDIRDI

Konya'ya çeşitli etkinlikler için gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Selçuk Üniversitesi'nin 'İslam'ın Rehberliği koferansının ardından yatsı ve ilk teravih namazını Sultan Selim Camisi'nde kıldırdı. Namazın ardından cemaate seslenen Erbaş, "Bize düşen görev ramazan ayında Kur'an'ı bol bol okumak, anlamaya çalışmak ve hayatımızı Kur'an'a göre tanzim etmek. Madem ki o bizim hayat rehberimiz, o zaman kendimizi ve hayatımızı mübarek ramazan ayında yeniden gözden geçirelim. Kendimizi muhasebeye tabi tutalım. Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekiniz. Netice itibarıyla gideceğimiz yer ahiret. Dünya, ahiretin tarlasıdır. Dünyadaki ekeceğiz ki ahirette biçelim." diye konuştu.

Hasan DÖNMEZ/ KONYA,