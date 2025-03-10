Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul'da iftar programında konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bizim vazifemiz, gençlerimizi, çocuklarımızı ilmi faaliyetlerin içerisine çekmek ve doğru dini bilgiyi insanlara ulaştırmak." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından İstanbul'da düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşan Erbaş, bu yıl Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 50'nci yaşını doldurduğunu ifade ederek, vakfın kuruluş tarihi olan 13 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Külliye'de Uluslararası Türkiye Diyanet Vakfı İyilik Ödülleri Töreni'nin yapılacağını belirtti.

İSAM'ın, Diyanet İşleri Başkanlığının kalbinin attığı yer olduğunu kaydeden Erbaş, "İSAM'ın açıldığı ilk halini biliyorum. O günden bugüne demek ki 40 yılı aşmış ve geldiğimiz nokta, hamd etmemizi gerektiren bir nokta. 46 ciltlik İslam Ansiklopedisi burada hocalarımızın emekleriyle, gayretleriyle gerçekleşti." dedi.

Erbaş, geçen günlerde vizyona giren "Hep Otuz Üç Yaşında" filminin, İslam Ansiklopedisi'nin hikayesini anlattığına işaret ederek, "O hikayenin seyri insana ferahlık, mutluluk veriyor. O yüzden Diyanet İşleri Başkanlığımızın çalışmaları bugüne kadar her alanda devam etti, bugün de yine çeşitli alanlarda devam ediyor." diye konuştu.

"Onlardan aldığımız dualarla bugün ayaktayız"

TDV'nin yurt içinde ve yurt dışında mazlumlara, mağdurlara, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri yürüttüğünü dile getiren Erbaş, "Onlardan aldığımız dualarla bugün ayaktayız. Biliyorsunuz bizim ecdadımızdan bize mirastır. Nerede bir mazlum, nerede bir fakir fukara var, oraya ulaşmak, oraya hayrı hizmetleri götürmek, oralara eğitim hizmetlerini götürmek bizim ecdadımızdan miras aldığımız çok önemli bir faaliyet alanıdır." ifadelerini kullandı.

Erbaş, ilmin, İslam medeniyetinin temel direği olduğuna dikkati çekerek, "Bizim vazifemiz, gençlerimizi, çocuklarımızı ilmi faaliyetlerin içerisine çekmek ve doğru dini bilgiyi insanlara ulaştırmak. Diyanet İşleri Başkanlığının teşkilat kanununda bir tanımı var; toplumu din konusunda aydınlatmak, inanç, ibadet, ahlak konularında doğru bilgiyi topluma ulaştırmak." dedi.

Programa, eski Diyanet İşleri Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Huriye Martı, Doç. Dr. Burhan İşliyen, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Dr. Hasan Güçlü, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, İSAM Başkanı Prof. Dr. Mürteza Bedir, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ile İslam Ansiklopedisi'nin madde yazarları katıldı.